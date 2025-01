Hockey pista a2. Correggio super Scandiano: buon pari a Thiene

IN A2 molto bene la Bdl Minimotor Correggio che batte Valdagno 4 a 1 e conferma il ruolo di inseguitrice al Breganze, pari positivo per il Centro Palmer Scandiano: 3 a 3 a Thiene.

Oggi teoricamente ai play-off il Breganze con 22 punti, Correggio 20, Scandiano 15 e Seregno 12. La Bdl ha giocato una gara ordinata, schierando Salines, M. Pedroni (1 gol), Menendez (2), Casari (1) e Tudela, per poi inserire Cinquini, Righi, Caroli e Holban, con Federico Pedroni come secondo portiere. Doppietta di Menendez applaudito dal padre per la prima volta in tribuna, poi 4 a 0, col Valdagno in rete nel finale.

Il Centro Palmer Scandiano di Mariotti a Thiene si è schierato con Vecchi, N. Busani, Stefani, Deinite, Beato, Barbieri, R. Busani, Herrero, Raveggi. E’ andato sotto 0-2, poi ha rimontato 3 a 2 (Deinite, Beato, Herrero), sino a subire il pareggio a 4 minuti dalla fine.

Serie B. Il Roller Scandiano fa 3 a 3 con Pesaro, realizzando due reti nell’ultimo minuto (R. Busani, Montanari, N. Busani). La Minimotor Correggio ha sconfitto i "fratelli" dell’Italplastics per 14 a 1 con 6 reti di Gabbi, 3 Pedroni e Castiglioni, 1 Holban e Simonelli contro l’unica di Folloni.