Hockey Pista A2. L’Amatori ospita Seregno. Urgono punti salvezza

Archiviata la semifinale di Coppa Italia, persa non senza qualche mugugno per l’ennesima delusione di una stagione disgraziata, sia dal punto di vista tecnico che per gli infortuni, torna il campionato di hockey pista, nel quale l’Amatori dovrà lottare strenuamente per evitare di accompagnare la Pico Mirandola in Serie B.

Al momento la situazione di classifica è molto fluida, con sei squadre nel giro di tre punti, ed il Thiene in una zona retrocessione che non merita, e che è comunque vicinissimo: per questo la gara odierna, alle 18 al PalaRoller di Montale, contro un indecifrabile Seregno assume una notevole valenza psicologica e di classifica, con trepunti in palio preziosissimi. I lombardi sono squadra tecnicamente ben impostata, ma che non sfrutta, e che ha pareggiato molto, come con Modena all’andata, ma che ha vinto più fuoricasa che tra le mura amiche: l’Amatori si presenta all’appuntamento con i giocatori contati per gli infortuni di Bozzetto e Cunegatti, e con evidenti difficoltà tecniche in difesa nel recepire gli insegnamenti del nuovo tecnico Roberto Crudeli, difficoltà che con Thiene sono apparse impietosamente evidenti.

In trasferta la citata Pico, che va a Scandiano alle 18 senza nulla da perdere, anche se il pesantissimo dato di una rete di media segnata per partita non aiuta a sperare. Si gioca anche in serie B, dove si gioca anche la stessa partita tra Pico e Scandiano, ma domani al PalaSimoncelli, e dove l’Amatori B verrà travolta dal Correggio.

Nei tornei di hockey inline, facile impegno casalingo per la Scomed Bomporto maschile, che riceve la formazione Junior del Camaiore, alle 19 odierne, mentre le ragazze domani alle 12 ricevono sempre a Bomporto il Torre Pellice, penultimo in graduatoria.