Hockey pista. Bdl, che stangata!. Scandiano fa il blitz

Due pesanti delusioni arrivano dall’hockey su pista e non tanto perché la Bdl Correggio ha perso in casa contro il Breganze nel campionato di Serie A2 e la Rotellistica Sasco Scandianese ha perso a Trissino nel campionato di Serie A femminile, quanto per come queste sconfitte sono arrivate. Pesanti, entrambe molto pesanti e senza possibilità di appello. Bene invece il Centro Palmer Roller Scandiano che vince a Bassano e le tre squadre reggiane vittoriose in Serie B. Ma andiamo per gradi, per dire che in A2 Correggio parte forte contro il Breganze in uno "spareggio" che definiva la squadra campione d’inverno. Va sul 2 a 0 con doppietta di Tudela e poi si spegne la luce, con i veneti che capovolgono sul 2 a 7; va in gol anche Pedroni, ma il risultato è di 3 a 8, con prima sconfitta stagionale per i ragazzi di Granell. Correggio si è schierato con Salines, Menendez, Tudela, Casari, Caroli; Pedroni, Cinquini, Righi, Holban e Severi.

Il Centro Palmer di Enrico Mariotti vince a Bassano per 3 a 1, soffrendo, ma con una prestazione di carattere. In gol Deinite all’8’, pareggio vicentino al 20’ e 2 a 1 di Barbieri prima dell’intervallo. La partita resta in equilibrio sino al 18’ della ripresa quando Stefani realizza su tiro diretto. Poi ne sbaglierà uno a poco dal termine, ma sul doppio vantaggio Scandiano controlla il finale di gara. A referto, Vecchi, Deinite, Beato, N. Busani, Herrero; Stefani, Roca, R. Busani, Barbieri e Rinaldi.

Male le ragazze di Valeria Calia nel campionato femminile: a Trissino finisce 6 a 3 per le locali, ma il parziale di 5 a 1 testimonia della superiorità delle vicentine; a metà primo tempo si era ancora sull’1 a 1 con gol scandianese di Sarmiento, ma poi il Trissino ha dilagato con Scandiano a tamponare parzialmente con le reti nel finale di De Stefano e Sarmiento. A referto per la Sasco, Teli, Yacanto, Berti, Sarmiento, Gimeno; De Stefano, Pontrelli, Giardina e Pisati.

In Serie B la Sasco Scandianese di Massimo Barbieri maramaldeggia sull’Amatori Modena, sconfiggendolo 15 a 4. Sasco con C. Rinaldi, Vivi (5 gol), Gioele Ganassi, Giardina, Castaldi (2); Consiglio (4), K. Rinaldi (1), Gabriele Ganassi (1), Pozzi (1), Greta Ganassi. Italplastics Correggio-Roller Scandiano 9-2. Correggio di mister Bastias con Tolomelli, Mangano (2), Ferretti (2), Holban, Pozzi (1); Ghiaroni (1), Folloni (2), Munari, Gasparini. Scandiano del tecnico Nicolò Busani con Francia, Ranati, Montanari (1), Montecroci, R. Busani (1); N. Busani, Berti, Barbieri, Pisati. Mirandola-Minimotor Correggio 3-4. Correggio di Granell con Severi, Gabbi (1), Castiglioni, Pedroni (2), Holban (1), Simonelli.