Hockey pista Coppa Italia A2: stasera c’è Modena-Correggio. Il Roller riapre i giochi qualificazione

La vittoria del Roller Scandiano sul Novara con il pesante punteggio di 12 a 1 ha riaperto tutti i giochi del passaggio del turno di Coppa Italia di Serie A2. E’ stata una gara a senso unico, con 4 gol di Fontanesi, 3 di Nicolò Busani, 2 di Gioele Ganassi e una ciascuna per Cinquini, Barbieri e per il quattordicenne Riccardo Busani al suo primo gol in categoria. Rocha, Montecroci e i due portieri Vecchi e Raveggi completano il tabellino. Ora la classifica dice Scandiano 13 (7 gare giocate), Amatori Modena 12 (6), Novara 10 (8), Correggio 9 (6) e Seregno 5. Stasera alle 20,45 a Montale si gioca Modena-Correggio, sabato prossimo Scandiano-Modena. Sulla carta Scandiano, Correggio e Modena possono chiudere il girone in testa e dunque qualificarsi per le finali.

Stasera a Montale nella Bdl Correggio rientra Francesca Maniero, reduce dal bronzo europeo con la nazionale azzurra.