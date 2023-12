Hockey pista: coppa italia serie a2. Bdl Correggio strapazzata da Modena. Si frantumano i sogni di passaggio del turno

AMATORI MODENA

9

BDL CORREGGIO

2

AMATORI MODENA: Moncalieri, Ehimi (1 gol), Capalbo (1), Pochettino (3), Tudela (2); D. Vaccari, Beato, Cunegatti, Bozzetto (2), M. Vaccari. All. Scutece.

BDL MINIMOTOR CORREGGIO: F.Pedroni, Menendez, Righi, Caroli, Amatulli (1); Castiglioni, Gabbi, Casari (1), M. Pedroni, Salines. All. Granell.

Arbitro: Molli di Viareggio.

La Bdl incappa in una serata completamente negativa, perde 9 a 2 in casa dell’Amatori Modena il recupero del penultimo turno della prima fase di Coppa Italia di A2 e abbandona i sogni di passaggio del turno. Così sarà lo scontro tra Roller Scandiano e Amatori Modena sabato al PalaRegnani alle 18 a decidere chi andrà alla final four per ora raggiunta solo da Matera. Il Modena ha 15 punti, Scandiano 13 ed è l’ultima gara con i geminiani che hanno a disposizione due risultati su tre. Tornando alla gara giocata dalla Bdl a Montale, va detto che è stato un vero disastro dall’inizio, con Modena avanti 2 a 0 dopo 3 minuti e 4 a 0 al 10’, con gara virtualmente chiusa per i tanti errori degli ospiti. Correggio ha sbagliato un rigore e due tiri diretti su tre.