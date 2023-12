Hockey pista. Coppa: Roller costretto a vincere per qualificarsi

E’ necessaria una vittoria per il Roller Scandiano, se vuole rimanere in corsa per la qualificazione alla final four di Coppa Italia di hockey su pista. Oggi alle 18 al PalaRegnani c’è Novara, quasi tagliato fuori avendo già giocato una partita in più. La classifica dice infatti Modena a 12, Scandiano e Novara 10, Correggio 9 e Seregno a 5, anch’esso con una gara in più. Il Modena giocherà martedì sera in casa il posticipo proprio contro la Bdl Correggio, mentre l’ultima gara vedrà di fronte Scandiano e Modena, probabilmente decisiva.

Cupisti ha convocato i portieri Vecchi e Raveggi, Barbieri, Nicolò Busani, Rocha, Cinquini, Fontanesi, Gioele Ganassi, Riccardo Busani e Montecroci.

La Coppa Italia di B ha chiuso la prima fase: alle finali Mirandola con 21 punti, Rotellistica 15, Minimotor 10, Modena 9, Pesaro 4. Agli europei femminili, l’Italia (presente la correggese Francesca Maniero) giocherà oggi per il bronzo contro la Francia.