Hockey pista. Disco rosso per la Bdl. Donne: la Sasco fa suo il derby con il Roller

Disco rosso per la Bdl Minimotor Correggio in A2: vince il Breganze 7 a 4 una gara che ha sempre visto in vantaggio i veneti: 3 a 2 all’intervallo con 2 reti di Caroli, poi sul 5 a 3 (Pedroni) e 5 a 4 (Caroli), per un finale tutto dei locali. Assente Casari per infortunio, Granell ha schierato Salines, Menendez, Righi, Caroli, Amatulli; Castiglioni, Holban, Gabbi, Manuele e Federico Pedroni. L’arbitro Chiminazzo commette due grossi errori: accelera il conteggio dei 5 secondi in zona difesa Bdl, il che permette al Breganze di segnare in modo irregolare il secondo gol e poi non si accorge che una pallina esce dalla pista e colpisce in testa un bambino (senza conseguenze), con la palla che ’rimbalza’ di nuovo in pista.

In classifica, a 6 turni dal termine e dunque a giochi molto aperti, il Novara ha 25 punti, Roller Scandiano 24, Thiene e Modena 21, Breganze 19, Bassano 18, Correggio 15, Montecchio Precalcino 14, Seregno 8, Sandrigo 4.

Nel torneo femminile, la Sasco Rotellistica Scandianese supera nel derby il Roller Scandiano per 11 a 2, al termine di una gara equilibrata solo sino al 16’ del primo tempo (2 a 1 per la Sasco). Roller di Vaccari con Bartalini, De Stefano (1 gol), Malagoli, (1), Villa, Messora; Prandi, Depietri, Pagliari, Teli. Sasco di Barbieri con Ganassi, Ferrarini, Berti (1), Gimeno (1), Yacanto (5, in foto); Gallotta (3), Calia (1), Giardina, Pontrelli, Pisati. Al comando della classifica Matera a 12 punti (2 gare in meno), Valdagno 10, Rotellistica 9, Versilia 7, Roller 3.

c.l.