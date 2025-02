Hockey pista: Domani a Correggio arriva la big breganze. La Bdl per il titolo di campione d’inverno

Il girone d’andata di A2 si chiude con l’incontro più atteso, quello tra la capolista Breganze (25) e la prima inseguitrice, La Bdl Minimotor Correggio (23). La gara domani al Dorando Pietri di Correggio dalle 18 e sarà decisiva per il platonico titolo d’inverno. Al Correggio dovrebbe mancare solo il secondo portiere Federico Pedroni, out un mese per infortunio. Pure il Centro Palmer Scandiano (18) sfida una veneta, il Bassano (10) oggi in trasferta alle 20,45. Enrico Mariotti dovrebbe recuperare tutti gli infortunati.

Serie B. Oggi alle 18 Mirandola (4)-Minimotor Correggio (9), domani alle 15 Italplastics Correggio (1)-Roller Scandiano (4), domani alle 16,30 Amatori Modena (0)-Rotellistica Sasco Scandiano (9).

La Sasco femminile di Valeria Calia, in convalescenza a Matera per un intervento chirurgico che le permetterà però un mordi e fuggi di 24 ore per dirigere la squadra dalla panchina, è oggi a Trissino alle 18. Dietro la capolista Matera, a 6 punti ci sono Trissino, Valdagno e Sasco, per cui ogni gara diventa uno spareggio.