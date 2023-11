Hockey pista. Gare di Coppa tra oggi e domani

Continua la Coppa Italia, mentre è fermo il campionato femminile perché le azzurre (con Francesca Maniero) dal 4 al 9 dicembre saranno in Spagna per l’Europeo. Nella coppa di B, oggi alle 18, Pesaro (1)-Rotellistica Scandiano (15), coi reggiani che puntano al 1° posto del girone per andare alle finali. Domani alle 15 Correggio (7)-Modena (6) al PalaPietri. Il clou nella Coppa di A2, con la Bdl Correggio (6) che sfida Novara (7) domani alle 18 al PalaPietri. Pure in A2 passa solo la prima.

Uva. Alessandro Uva, passato quest’anno dal Roller al Monza, ha segnato una doppietta (la prima in A1) nella gara vinta dai brianzoli a Giovinazzo per 10 a 4.