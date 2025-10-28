Hockey pista. La Bdl scivola in casa col Trissino. Scandiano umilia Forte dei Marmi

La prima giornata di ritorno dei vari gironi di Coppa Italia ha offerto una sgradita sorpresa: nella coppa di A2, la Bdl Minimotor, priva di Matteo Holban e Menendez (in panchina per onor di firma) perde in casa dal Trissino 3 a 4.

Mister Pardo ha schierato Dimone, Righi (1 gol), Caroli, Sala (2), Casari; Gabriele Holban, Gabbi, Pedroni, Menendez e Potenza. Una vera passeggiata, invece, per il Centro Palmer Roller Scandiano che supera il Forte dei Marmi 14 a 2, dopo lo 0-1 iniziale. Mister Enrico Mariotti manda a referto Taiti, Roca, Alessandro Uva (3), Tognacca (6), Barbieri; Busani (4), Stefani, De Stefano (1), Vaccari. In classifica Roller primo e senza aver ceduto ad oggi alcun punto.

Nella coppa di Serie B, nessun ostacolo anche per la Rotellistica Scandianese di mister Daniele Uva, che super la Minimotor Correggio per 7 a 5 e mantiene la testa della classifica del girone a punteggio pieno. Mattatore della partita è Gioele Ganassi con 3 reti, poi Vivi, Ehimi, Castaldi e Vaccari. Per Correggio, Gabbi (2), Orfei 829, Munari (1).

Infine il Roller Scandiano super agilmente il Mirandola B 11 a 3, con 5 reti di Busani, 2 Ranati, 1 per Fontanesi, Montecroci, Montanari e Barbieri.