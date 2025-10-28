Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. Hockey pista. La Bdl scivola in casa col Trissino. Scandiano umilia Forte dei Marmi

Hockey pista. La Bdl scivola in casa col Trissino. Scandiano umilia Forte dei Marmi

La prima giornata di ritorno dei vari gironi di Coppa Italia ha offerto una sgradita sorpresa: nella coppa di A2,...

di CLAUDIO LAVAGGI
28 ottobre 2025
Mirko Tognacca, 6 gol al Forte

Mirko Tognacca, 6 gol al Forte

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

La prima giornata di ritorno dei vari gironi di Coppa Italia ha offerto una sgradita sorpresa: nella coppa di A2, la Bdl Minimotor, priva di Matteo Holban e Menendez (in panchina per onor di firma) perde in casa dal Trissino 3 a 4.

Mister Pardo ha schierato Dimone, Righi (1 gol), Caroli, Sala (2), Casari; Gabriele Holban, Gabbi, Pedroni, Menendez e Potenza. Una vera passeggiata, invece, per il Centro Palmer Roller Scandiano che supera il Forte dei Marmi 14 a 2, dopo lo 0-1 iniziale. Mister Enrico Mariotti manda a referto Taiti, Roca, Alessandro Uva (3), Tognacca (6), Barbieri; Busani (4), Stefani, De Stefano (1), Vaccari. In classifica Roller primo e senza aver ceduto ad oggi alcun punto.

Nella coppa di Serie B, nessun ostacolo anche per la Rotellistica Scandianese di mister Daniele Uva, che super la Minimotor Correggio per 7 a 5 e mantiene la testa della classifica del girone a punteggio pieno. Mattatore della partita è Gioele Ganassi con 3 reti, poi Vivi, Ehimi, Castaldi e Vaccari. Per Correggio, Gabbi (2), Orfei 829, Munari (1).

Infine il Roller Scandiano super agilmente il Mirandola B 11 a 3, con 5 reti di Busani, 2 Ranati, 1 per Fontanesi, Montecroci, Montanari e Barbieri.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su