Hockey pista. Nascono due leghe: raffica di reggiani nei ruoli chiave. Da Aguzzoli a Mariotti, ma anche Cupisti e Crudeli

Gran fermento nel mondo dell’hockey su pista, al punto che di recente si sono costituite addirittura due leghe.

La prima riguarda le società ed è denominata LNRH, Lega Nazionale Roller Hockey, alla quale hanno dato adesione 18 società, non solo di hockey su pista tradizionale, ma anche di hockey in line. La seconda è la Ligahp, Lega Italiana Giocatori Allenatori Hockey Pattinaggio che ha appena approvato statuto e cariche. Detto che nella lega delle società non ci sono team reggiani (né Scandiano, né Correggio), a livello individuale nelle due associazioni ci sono tante figure che hanno contribuito allo sviluppo dell’hockey su pista di casa nostra. Il reggiano doc è Pierluigi Aguzzoli consigliere della Ligahp, indimenticato portiere della Reggiana Hockey il cui presidente era il padre Sergio Romano. Ma la Ligahp è piena di tecnici che hanno a che fare con Reggio: il presidente è Nino Caricato, ex Amatori Reggio; consiglieri sono anche Alessandro Cupisti, attuale allenatore del Roller Scandiano e Roberto Crudeli, ex tecnico di Scandiano. Nella LNRH il presidente è Enrico Mariotti, giocatore che proprio nella Reggiana Hockey debuttò in A1 a 17 anni, primo passo per intraprendere poi una carriera straordinaria. Per chiudere, nella stessa lega delle società, uno dei consiglieri è il modenese Gianluigi Moncalieri, per anni d.s. a Correggio, padre di Luca già portiere a Correggio e figlio di Norberto-Puccio, bomber della Reggiana Fauler negli anni ’70.

c.l.