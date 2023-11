Hockey pista. Niente da fare per il Roller

Troppo importante per il Roller l’assenza di Rocha, l’unico della squadra over 23, per riuscire a cogliere un risultato positivo a Modena, nel 5° turno di Coppa Italia. Vincono i geminiani 4 a 2, ma Scandiano regge sino a 4’ dal termine, quando lo straniero del Modena, il cileno Tudela, realizza 3° e 4° gol, confezionando l’intero poker gialloblù. Cupisti schiera Raveggi in porta, Nicolò Busani, Cinquini, Barbieri e Fontanesi, utilizzando poi dalla panchina il solo Ganassi; gli restava solo il secondo portiere Vecchi, Rocha alle prese con un problema muscolare e i 14enni Montecroci e Riccardo Busani. Vantaggio locale al 3’, pari di Barbieri al 16’; Modena avanti al 6’ della ripresa, 2 a 2 di Nicolò Busani, prima del finale tutto modenese.