Hockey Pista. Pico, arriva Trissino. L’Amatori ’riposa’

Prosegue a ritmi serrati il campionato di A2 di hockey Pista, di nuovo in campo dopo il turno infrasettimanale che ha portato un po’ di ossigeno alla classifica dell’Amatori Modena, e qualche consapevolezza in più alla Pico Mirandola: se i gialloblù della Bassa saranno regolarmente in pista oggi alle 18 al PalaSimoncelli di Mirandola, contro la matricola Trissino, per l’Amatori invece si prospetta un weekend teoricamente libero, visto che i gialloblù di Crudeli dovranno osservare il proprio turno di riposo.

In realtà è assai probabile che il tecnico toscano non stacchi la spina alla squadra, proseguendo negli allenamenti, visto che martedì prossimo al PalaRoller di Montale si giocherà la semifinale di Coppa Italia di A2 con Thiene, anche se è altrettanto probabile che lo staff modenese stasera sia a Seregno ad osservare da vicino i vicentini. Ennesimo assalto ai primi punti per la Pico Mirandola contro un Trissino abbastanza altalenante, e con gli ormai cronici problemi di formazione per Iuri Iallacci, che ormai ha i giocatori contati, mentre in B domani l’Amatori fa visita all’Italplastic Correggio. Nei tornei di hockey inline, doppia sfida d’alta classifica per le squadre della Scomed Bomporto, con i ragazzi impegnati a Riccione per difendere il secondo posto dagli assalti dei Corsari, e le ragazze che domani alle 11 ospitano il pericoloso Tergeste Trieste