Hockey pista. Quattro giornate di squalifica a Manuele Pedroni

Quattro giornate di squalifica alcuni atleti non le ricevono mai durante tutta la carriera, ma Manuele Pedroni della Bdl Correggio le ha prese in un colpo solo. In realtà la decisione del giudice sportivo, che non ha visto le immagini, lascia perplessi: si è fidato del referto arbitrale del viareggino Massimo Cardelli che comunque nel derby di Coppa Italia contro il Roller aveva espulso definitivamente Pedroni per un fallo ritenuto grave. La decisione dell’arbitro aveva lasciato tutti esterrefatti, avversari compresi: in realtà Pedroni entra in contatto con lo spagnolo del Roller Alex Rocha, ma sembra solo toccare il petto dell’iberico che non cade e non accusa nessun danno. Un contatto come nell’hockey su pista ce ne sono dieci a partita. Ora Correggio proporrà ricorso fornendo le immagini e chiedendo la riduzione della squalifica da quattro giornate a una sola, "obbligatoria" per l’espulsione definitiva.