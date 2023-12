Hockey pista. Roller a Seregno sognando la vetta

Si gioca ancora in Coppa Italia, con una sola gara per l’A2 e una per la B. Ferme le ragazze del campionato di Serie A, per la disputa degli europei in Spagna. Il Roller Scandiano gioca oggi alle 20,45 a Seregno, guardando una classifica che potrebbe ancora permettergli di raggiungere il primo posto, con Modena a 12, Scandiano e Correggio a 9. Per la coppa di B, domani a Modena alle 16,30 si gioca Amatori-Rotellistica Scandianese. Per vincere il girone, la squadra di Barbieri deve sperare che il Mirandola non faccia punti a Pesaro.

Ferme le squadre correggesi, la Bdl si è vista ridurre in settimana la squalifica di Manuele Pedroni da 4 a una giornata, già scontata.