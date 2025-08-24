Hockey pista Serie A2: nonostante il gran caldo che fa nei palazzetti, Correggio ha iniziato la preparazione. La Bdl è ripartita agli orfini di mister Pardo

Torna in pista la BDL Mini Motor Correggio nonostante il gran caldo che ancora fa nei palazzetti: per la formazione del nuovo tecnico spagnolo Ramon Pardo è iniziata la preparazione al PalaPietri, in vista della stagione che vedrà impegnati i biancoblu in Coppa Italia e nel torneo di A2. Agli ordini di Pardo, che era già a Correggio da giorni, smanioso di iniziare, esercizi per la squadra e primi momenti con la casacca correggese per i nuovi acquisti Filippo Dimone, Luca Potenza (portieri) e Santi Sala Pallares (attaccante). Unico assente giustificato, Matteo Holban, convocato con la nazionale under 19 e a disposizione del c.t. Pierluigi Bresciani per l’europeo in programma a Viareggio da domani al 30. Al primo allenamento, insieme ai nuovi, presenti anche il portiere Sebastiano Severi, gli esterni Alessio Caroli, Diego Casari, Mauro Menendez, Edoardo Righi e Manuele Pedroni. Si alleneranno con la prima squadra tre atleti del settore giovanile: Davide Ferretti (2010), Riccardo Gabbi (2007) e Gabriele Holban (2010). Convocati per il raduno anche Paolo Folloni (2010) e Cesare Simonelli (2007). Lavoro atletico insieme al nuovo preparatore Marco Farina e primi schemi provati dal tecnico arrivato in estate dopo tre anni alla guida del Vic in Spagna. L’unico a non essersi allenato è stato Santi Sala Pallares: l’attaccante classe 2005, che proprio ieri ha festeggiato i vent’anni, sta recuperando da un problema alla caviglia e la prossima settimana si sottoporrà a una risonanza di controllo. Per Correggio esordio in Coppa Italia il 27 settembre a Trissino con la locale formazione di A2.

c.l.