Hockey prato. Città del Tricolore impegnato in Coppa

Hockey Prato Città del Tricolore a caccia di una duplice qualificazione alle finali di Coppa Italia. Il Round 2 degli uomini, che equivale ai quarti di finale, comincia alle 15 con la sfida secca sul campo cittadino di via Cisalpina contro i genovesi del Superba.

Trasferta lombarda che si preannuncia in salita, invece, per le ragazze: dopo aver chiuso la prima fase al secondo posto, dimostrando una crescita notevole, Ascione e compagne giocano alle 18 a Cernusco sul Naviglio contro la corazzata Argentia, che in tutta la fase eliminatoria ha segnato 27 reti senza subirne nemmeno una.