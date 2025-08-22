Hockey prato: il capitano della Nazionale giocherà al campo Barca. Ht Bo, torna Mattia Amorosini per sognare anche lo scudetto

La riunione della famiglia Amorosini. Intendiamoci, i componenti della famiglia dell’hockey delle Due Torri non si erano mai persi di vista e si erano tenuti sempre in contatto. Ma in questa stagione Mattia Amorosini, che è anche il capitano della Nazionale, ha deciso, per una serie di motivi, di tornare a giocare nell’Hockey Team Bologna, la società di papà Pietro, nonché il club nel quale è cresciuto.

Pietro, che sta cercando di mantenere alta la tradizione di questo sport in città – il campo nel quale giocano si trova alla Barca, in via Raffaello Sanzio – non ha mai nascosto l’idea e il sogno di riportare lo scudetto dalle nostre parti. Un titolo che per primo aveva vinto l’Hockey Club Bologna nel 1946, prima del doppio sigillo del Cus Bologna nel 1955 e, più recentemente, nel 1997. Dall’Olanda, Mattia si è portato dietro Henrik Ole Dorscheit (29 novembre 2002) che difendeva i pali della porta della squadra di Rotterdam, nella prima divisione dei Paesi Bassi. Con Henrik Ole, anche due giovani argentini: Guillermo Strickler Peredo, nato a Cordoba il 12 dicembre 2002 e Felipe Santiago Almada, pure lui originario di Cordoba (10 aprile 2002).

Per vincere lo scudetto, però, prima di tutto l’Hockey Team Bologna deve conquistare il campionato élite, e quindi essere promosso dalla serie A. Il campionato inizierà a marzo – non ci sono ancora le date e la composizione dei gironi –, ma già dal 13 settembre si comincerà a capire qualcosa sulle potenzialità della squadra, dal momento che scatterà la Coppa Italia. E con questo gruppo, l’Hockey Team Bologna cercherà non solo di superare i quarti di finale, ma anche di approdare alla final four.

"Ci sarò sempre io a guidare il gruppo – racconta Pietro –. Con me collabora mia figlia Ilaria e vorrei che avesse sempre più spazio. Non sarà facile, però, perché lei continua a giocare anche con la squadra femminile e non ha assolutamente accantonato la carriera arbitrale".

L’accenno alla figlia Ilaria introduce l’argomento della versione rosa dell’HtBo. La squadra, nel corso di due stagioni, ha fatto il doppio salto mortale, passando così nel campionato élite. Ma, almeno per il momento, non ci sono né sogni di gloria né ambizioni tricolori.

"Con la formazione femminile – chiosa Pietro, presidente, allenatore, dirigente e factotum – ci vogliamo godere tranquillamente il campionato élite. E la Coppa Italia servirà in modo particolare alle più giovani per crescere e fare esperienza".

a. gal.