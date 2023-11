Hockey prato. Reggio centra la Final Four di Coppa

Il Città del Tricolore (nella foto Filippo Boiardi) centra per il secondo anno di fila la qualificazione alle Final Four della Coppa Italia maschile. La squadra di Chaves si aggiudica 5-3 la sfida casalinga con i liguri del Superba, che le rendono la vita complessa nella prima parte del match: gli ospiti, infatti, partono forte e vanno in vantaggio, prima di venire rimontati dalle doppiette di Prandi e Capellini, oltre che dalla singola di Corradini che vale il provvisorio 3-2. Si interrompe, invece, il sogno della formazione femminile del Tricolore, che cade 4-2 a Cernusco sul Naviglio contro una Argentia che aveva chiuso la prima fase senza subire reti e segnandone ben 27 in 4 match: la doppietta di Valenti tiene in scia le cittadine in avvio di gara, ma alla lunga le lombarde portano a casa la qualificazione.