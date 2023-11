Hockey prato. Reggio sfida Cagliari in Coppa Italia

Avversario sardo per l’Hockey Prato Città del Tricolore nella semifinale della Coppa Italia, in programma il prossimo 18 novembre a Bra.

La due giorni in terra piemontese che assegnerà il primo trofeo stagionale mette di fronte gli uomini di Chaves, reduci dalla vittoria casalinga nei quarti contro i liguri dell’HC Superba, e la Polisportiva Ferrini, una squadra abituata al palcoscenico della massima serie.

Dall’altra parte del tabellone, invece, i padroni di casa affronteranno un’altra formazione isolana, l’Amsicora.

Si gioca in gara secca e la finale è prevista per il giorno seguente: il Tricolore torna alle Final Four per il secondo anno di fila, esattamente come le altre 3 partecipanti: 365 giorni fa uscì in semifinale perdendo 6-2 con l’Amsicora.

L’obiettivo è provare a spingersi verso un traguardo storico, passando il turno e andando a giocarsi il titolo.