Hockey prato serie a elite. Parte il campionato: . Reggio di scena a Cagliari

Trasferta sarda per l’Hockey Prato Città del Tricolore, che inizia alle 15 sul campo del Cus Cagliari la seconda avventura di fila in Serie A Elite maschile. Lo scorso anno, nella stagione d’esordio nel massimo campionato, i cittadini furono capaci di centrare la salvezza, faticando in avvio ma trovando poi risultati di prestigio: ora vanno a caccia del bis, con un organico rinforzato dall’argentino Brutti e dai "cavalli di ritorno" Caruso e Ibanez. L’obiettivo è uno: "Salvarsi il prima possibile" dice il presidente Marco Bonacini, convinto che l’organico allestito permetta di evitare gli ultimi 2 posti del girone, che valgono la retrocessione.