Hockey Prima vittoria per il Forte. Sconfitto per 6-5 il Giovinazzo

GIOVINAZZO

5

FORTEI DEI MARMI

6

GIOVINAZZO: Guia, Amato, Mura, Clavel, Cardoso, Messina, Dagostino, Turturro, Cannato All. Dangelico.

FORTE DEI MARMI: Gnata, Bozzetto, Lopez, Duhalde, Ballestero, Checchetto. All. Crudeli.

Arbitri: Moresco-Parolin.

Marcatori: 12’ pt Cardoso, 16’ pt Checchetto, 20’ pt Ballestero, 22’ pt Lopez; 1’st Cardoso, 10’ st Clavel, 13’ st Cardoso, 16’ st Clavel, 19’ st e 20’ Ballestero, 22’ st Lopez.

Note: ammonito Bozzetto.

GIOVINAZZO – Il primo successo stagionale del Forte dei Marmi arriva su una pista difficilissima ed al termine di una partita pazza. Pazza perché i ragazzi di Roberto Crudeli l’hanno a lungo dominata, chiudendo in vantaggio il primo tempo, per poi vedersela sfuggire, in una fase di classico blackout, ed infine vinta con un finale di puro orgoglio. Crudeli recupera in extremis lo spagnolo Ballestero e quest’ultimo sarà grande protagonista della partita che inizia con il Forte a tutta. Bozzetto per due volte va vicino alla rete, poi è Lopez a colpire il palo esterno. Dopo un tentativo locale dell’ex Cgc Mura, è ancora Bozzetto a provarci due volte. Insomma tutto lascia presagire che il vantaggio sia prossimo, solo che in vantaggio ci vanno i pugliesi con Cardoso in contropiede. Il Forte incassa ma non sbanda, così Checchetto impatta in ripartenza. Dopo due belle parate di Gnata su Mura, al temine di una bella azione corale, Ballestero insacca il 2-1, ma non è finita perché Lopez imbeccato da Checchetto trova il 3-1. Nella ripresa, però il bel Forte si ammoscia. Bastano 36’’a Cardoso, completamente libero, per accorciare. I rossoblù accusano e crollano nuovamente, dopo le respinte di Gnata su Mura e Clavel, su un contropiede finalizzato da quest’ultimo. Non è finita perché la difesa si sfalda e prima Cardoso, su percussione di Mura, e poi Clavel, stavolta su percussione di Cardoso, allungano sul 5-3. Sembra finita ma negli ultimi 6’ il Forte si ridesta. Ballestero è l’uomo dell’impresa. Prima accorcia con una bordata dalla metà campo, poi impatta su assit d’oro di Bozzetto. A 3’ dalla fine a completare l’impresa ci pensa il talentino Lopez in contropiede.

S. I.