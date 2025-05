Hockey Roller Club Monza cerca vittoria al PalaRovagnati per la Coppa Wse

Serve una vittoria per raggiungere un obiettivo e, nello stesso tempo, per meritarsi gli ultimi applausi stagionali del PalaRovagnati. L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, infatti, si prepara a calare il sipario sull’annata sportiva 2024-2025: l’appuntamento è fissato a sabato nell’impianto biassonese (ore 20.45) per la seconda sfida ravvicinata con il Cgc. Viareggio. In gioco c’è la conquista della nona posizione e relativa opportunità di prendere parte alla prossima edizione della Coppa Wse. Brianzoli e toscani sono stati eliminati nei preliminari dei playoff: Monza è stata superata dal Giovinazzo, nel turno successivo inevitabilmente schiantatosi contro la supremazia del Trissino, dominatore della stagione regolare e gran favorito nella conquista dello scudetto. Viareggio, invece, ha dovuto lasciare spazio al Sarzana, protagonista di un furente finale di campionato. Monza, nella partita d’andata, si è imposta per 3 a 2 sulla pista viareggina. Gli ospiti, malgrado la delusione per l’eliminazione nei preliminari ad opera del Giovinazzo, hanno dimostrato di avere ancora energia e motivazioni.

Per due volte obbligati all’inseguimento dalle reti di Rosi e Raffaelli, in entrambe le occasioni riuscivano a replicare, dapprima con Matteo Zucchetti, poi con Matteo Galimberti. Era poi il solito Francisco Bielsa a chiudere il conto con la terza marcatura biancorossazzurra. All’Hrcm, dunque, basterà sabato anche un pareggio per meritarsi la qualificazione alla Coppa. Ma un successo, ovviamente, sarebbe l’epilogo migliore per salutare i sostenitori e lo stesso PalaRovagnati, nei prossimi mesi interessato da una radicale ristrutturazione. L’operazione costringerà l’Hrcm nella prossima stagione a giocare al PalaSomaschini di Seregno. Saluterà il pubblico di casa anche Giulio Piccoli, 21 anni, da un anno a Monza. Piccoli, ex Trissino, nazionale Under 23, nel prossimo campionato giocherà nel Valdagno. "Qui - spiega - ho trovato tanti amici, per me era come stare in famiglia". "La qualificazione alla Coppa - riconosce il direttore sportivo Stefano Cavallari - vogliamo conquistarla in pista e non per la rinuncia di qualche formazione meglio classificata".