Hockey Roller Club Monza in cerca della settima posizione contro GB Mec Viareggio

Meno male che c’è ancora una partita. Quella che potrebbe ridare all’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar la settima posizione appena smarrita. L’appuntamento è fissato a sabato al PalaRovagnati di Biassono (ore 20.45) per la sfida con il GB Mec Viareggio allenato da Alessandro Cupisti, ex portiere del “vecchio“ Roller e dell’Amatori Lodi. Monza arriva alla tappa conclusiva della stagione regolare col fiato corto e la necessità di interrompere una striscia negativa che dura da due turni: allo stop accusato sulla pista dell’Innocenti Costruzioni Follonica, ha fatto seguito l’ancora più netta battuta d’arresto incassata al PalaCastellotti di Lodi. I padroni di casa volevano rifarsi del 6 a 3 dell’andata. Ci sono ampiamente riusciti, come dimostra il 6 a 0 che ha chiuso l’amara trasferta monzese nella Bassa. "In pratica - ammette il direttore sportivo Stefano Cavallari - non siamo mai stati in partita. Un derby sentito come questo avrebbe meritato un altro approccio. Non c’è stato". L’Hrcm, dunque, ha digiunato, mentre le altre pretendenti ai posti migliori dei preliminari dei playoff hanno dimostrato una voracità insaziabile. Sarzana, approdata a quota 33 grazie al successo per 7 a 4 sul Montebello, ha piazzato il sorpasso ai danni di Monza, rimasta attestata a quota 32. Nella stessa posizione è piombato pure l’Indeco Giovinazzo, vittorioso a sorpresa per 4 a 3 a Valdagno.

Le posizioni dalla settima alla decima danno diritto all’accesso ai preliminari dei playoff. La formazione allenata da Ivan Jaquierz occupa l’ottava posizione in compagnia del Giovinazzo. Ha perciò la certezza di partecipare ai preliminari dei playoff. In caso di arrivo a pari punti con lo stesso Giovinazzo o con Sarzana, inoltre, avrebbe la meglio grazie ai risultati degli scontri diretti. Ma resta il fatto che riagguantare la settima posizione garantirebbe un cammino meno impervio nei playoff. Per Cavallari, "non ci sono alternative: dobbiamo vincere".

Gianni Gresio