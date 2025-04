Hockey Roller Club Monza: sfida decisiva contro Indeco Giovinazzo per i playoff

Potrebbe essere l’ultimo assalto di un’annata che l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar giudica comunque positiva. Ma l’operazione rimonta, per quanto complicata, non appare impossibile. Il quintetto biancorossazzurro la inseguirà domani a Biassono (ore 18, PalaRovagnati), nel ritorno dei preliminari playoff con l’Indeco Giovinazzo. I padroni di casa devono rimediare il 4 a 2 incassato in Puglia. La partita di ritorno è stata posticipata a domenica. Anche Skate Italia – Federazione Italiana Sport Rotellistici, infatti, ha deciso di sospendere ogni evento sportivo previsto oggi, in concomitanza con i funerali di Papa Francesco. Monza cercherà l’impresa potendo fare affidamento su un indubbio vantaggio: per approdare ai quarti di finale playoff, alla formazione allenata da Ivan Jaquierz basterà vincere con due reti di scarto. In questo caso l’Hrcm, ottavo al termine della stagione regolare, avrebbe la meglio sulla compagine biancoverde, titolare della nona piazza. Monza ha chiuso gara-uno al passivo pur essendo andata in vantaggio con Francisco Bielsa. Ma erano poi le reti di Paolo Colamaria, Xavier Cardoso e un’autorete di Matteo Galimberti a scandire il sorpasso biancoverde. Infine, a un tiro diretto trasformato da Valentin Marzonetto, replicava Cardoso, il portoghese arrivato a dicembre per dare forza alla vertiginosa rimonta del Giovinazzo. "In questo sport - ammette il vicepresidente Franco Girardelli - basta un minuto per segnare due gol, ma anche per incassarli. In ogni caso, siamo contenti per quanto fatto finora. Ma siamo pure fiduciosi".