Hockey Sarzana avanza ai quarti di finale playoff dopo il pareggio con CGC Viareggio

SARZANA

2

CGC VIAREGGIO

2

HOCKEY SARZANA: Corona, Rubio, De Rinaldis, Borsi, Ortiz, Mattugini, Illuzzi, Manrique, Tognacca. All. Festa.

CGC VIAREGGIO: Gomez, Lombardi, Rosi, Cinquini, Muglia, D’Anna, Mura, Raffaelli. All. Cupisti.

Arbitri: Barbarisi e Giovene.

Marcatori: 7’ pt Manrique; 13’49’’ st Illuzzi, 11’42’’ e 10’43’’ Muglia.

Note: espulsi Rubio e Muglia.

SARZANA – L’Hockey Sarzana stacca con pieno merito il biglietto per i quarti di finale playoff, ma deve sudare sette camicie contro il Cgc Viareggio, in un match che a un certo punto sembrava saldamente nelle mani di Borsi e compagni. Forti del 3-3 dell’andata e della possibilità di qualificarsi anche con un pareggio (in virtù della miglior classifica in camopionato), i rossoneri hanno dominato due terzi della partita trovandosi anche sul 2-0, per poi subire inopinatamente il ritorno dei versiliesi. Sul 2-2 brividi lungo la schiena del folto e caloroso pubblico del PalaTori, fino alla sirena finale che ha sancito la qualificazione di Sarzana ora atteso dalla sfida contro Forte dei Marmi. Match come detto per larghi tratti saldamente nelle mani del team di Festa, che dà subito l’impressione di non volersi accontentare del pari ma, anzi, di chiudere la contesa anzitempo: dopo alcune schermaglie arriva così il meritato vantaggio a firma di Manrique che fa esplodere il pubblico di casa. Poco efficace la reazione di Viareggio, Corona è comunque sempre attento quando gli avanti ospiti si fanno vivi dalle sue parti.

Nella ripresa il 2-0 di Illuzzi sembra spianare definitivamente la strada al Sarzana, ma dopo un tiro diretto sbagliato da Illuzzi succede l’incredibile: nell’arco di un minuto il Cgc pareggia con la doppietta di Muglia (il primo gol su tiro diretto). Finale ad alta tensione: forcing dei viareggini alla ricerca del gol-qualificazione ma Sarzana bravo a tenere botta fino alla fine. Nell’altra sfida del turno preliminare Monza vince il ritorno contro Giovinazzo per 4-3, ma sono i pugliesi a qualificarsi per il 4-2 dell’andata. Questo il quadro dei quarti di finale dei playoff (al meglio delle 3 partite): martedì 29 aprile Bassano-Follonica e Trissino-Giovinazzo; mercoledì 30 aprile Forte dei Marmi-Sarzana e Lodi-Valdagno (per tutte inizio alle 20.45); match di ritorno il 3 e 4 maggio, eventuale ’bella’ 6 e 7 maggio

Claudio Masseglia