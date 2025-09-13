Hockey Sarzana ci siamo. Stasera la presentazione

Una ’vetrina rossonera’ nel segno della tradizione e del forte legame con la città. L’Hockey Sarzana presenta questa sera tutte le sue squadre, pronte a iniziare nelle prossime settimane i campionati dalla A1 al settore giovanile e le varie competizioni in cui è impegnata la squadra di pattinaggio artistico. Appuntamento questa sera alle 21 in piazza De Andrè per il vernissage di tutte le squadre rossonere, in caso di pioggia la kermesse non verrà rinviata ma si sposterà all’interno del ’PalaTori’ di piazza Terzi. A scandire i tempi delle presentazione sarà l’attore sarzanese Davide Norantonio, mentre per gli sportivi sarzanesi è previsto un bellissimo regalo da parte della società: sarà infatti proiettato un video messaggio da parte di alcuni ex giocatori dell’Hockey Sarzana, rimasti legati ai colori rossoneri, che faranno gli auguri di buon campionato alla squadra e ai tifosi.

Nei prossimi giorni la squadra allenata da Festa sarà attesa da alcune importanti amichevoli precampionato con avversari di valore. Si comincia mercoledì 18 settembre al Pardini Sporting Center di Camaiore alle 20:30 contro la Rotellistica Camaiore, quindi martedì 23 settembre sul campo della neopromossa Castiglione della Pescaia, poi venerdì 26 settembre il ’Trofeo Maio Parri’ a Grosseto contro Prato e Grosseto. Ultimo impegno precampionato sarà il tradizionale ’Memorial Luigi Vettone’ sulla pista sarzanese.