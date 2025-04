Hockey: Sarzana e CGC Viareggio pareggiano 2-2, addio playoff Scudetto

SARZANA

2

CGC VIAREGGIO

2

HOCKEY SARZANA: Corona, Rubio, De Rinaldis, Borsi, Ortiz, Mattugini, Illuzzi, Manrique, Tognacca. All. Festa.

CGC VIAREGGIO: Gomez, Lombardi, Rosi, Cinquini, Muglia, D’Anna, Mura, Raffaelli. All. Cupisti.

Arbitri: Barbarisi-Giovene.

Marcatori: 7’ pt Manrique; 13’49’’ st Illuzzi, 11’42’’ e 10’43’’ Muglia.

Note: espulsi Rubio e Muglia.

SARZANA – Non accedere ai playoff Scudetto, nonostante l’imbattibilità. È ciò che è accaduto al Cgc Viareggio che pareggia 2-2 a Sarzana (all’andata fu 3-3) e viene estromesso per il peggior piazzamento in campionato. Al PalaTori è andata in scena una partita calda, dal grande agonismo e che l’arbitraggio ha forse anche ingigantito più del necessario, concedendo tiri diretti a ripetizione. Recriminazioni arbitrali a parte, è però giusto riconoscere i meriti del Sarzana che soprattutto nel primo tempo ha fatto meglio, mentre nella ripresa il Cgc ha premuto con maggior convinzione. Il primo sussulto arriva a 21’41’’ quando Muglia atterra Borsi. È tiro diretto che Ortiz spedisce sulla traversa. Gomez è bravo su De Rinaldis e Ortiz, poi respinge di petto su Rubio, a testimonianza della fase di sofferenza viareggina. A 9’49’’ la prima vera occasione targata Cgc è sull’asse Mura-Muglia, ma i due bomber non concretizzano. Al 15’26’’ l’occasione è ancor più ghiotta ma il rigore di Cinquini, decretato per fallo di Corona su Mura, sbatte contro il palo. Lo 0-0 resiste fino a quando Manrique indovina il diagonale che vale l’1-0 per il Sarzana. I fuochi d’artificio arrivano nella ripresa. Appena 56’’ e Lombardi commette un fallo da blu, ma Tognacca non concretizza il tiro diretto, al 19’55’’ D’Anna tocca De Rinaldis in area, ma Gomez respinge il rigore di Borsi, il portiere però nulla può sul diagonale di Illuzzi che vale il 2-0, poi lo stesso Illuzzi a 12’47’’ non sfrutta un altro tiro diretto. Insomma il Sarzana sembra in controllo, ma in 60’’ tutto torna in gioco. Muglia accorcia su tiro diretto, decretato per una gomitata di Rubio a Mura poi, dopo la grande occasione in ripartenza fallita dallo stesso argentino, è ancora Muglia a pareggiare toccando una conclusione dalla distanza di Mura. Mancano ancora 15’ alla fine ma da lì in poi, nonostante vari tentativi, il Cgc non sfonda. Anzi è il Sarzana a sprecare ben tre tiri diretti con Ortiz, Manrique e Illuzzi. Per il Cgc adesso ci sarà lo spareggio per il 9° posto contro il Monza, a sua volta beffato dal Giovinazzo.

Sergio Iacopetti