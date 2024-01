Hockey Sarzana in trasferta a Sandrigo

Nel mese di gennaio per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation non c’è un attimo di respiro. Dopo il pari in goleada ottenuto domenica al "Vecchio Mercato" contro gli Amatori Lodi i rossoneri sono di nuovo impegnati nel turno infrasettimanale di stasera sulla pista del Sandrigo alle 20.45. Nella stessa serata si disputano anche Amatori Wasken Lodi-Monza e Trissino-Follonica. I sarzanesi devono tener botta e conservare il bellissimo terzo posto che li vede alle spalle di due formazioni di grande spessore Forte dei Marmi e Trissino e proseguire nel’intensità dimostrata negli ultimi cinque turni nei quali i ragazzi di Paolo De Rinaldis hanno conquistato 4 vittorie e un pareggio. Un mese nel quale si può davvero decidere della stagione. Oltre a puntare a rimanere in alta classifica nel campionato di serie A in questa settimana arriva anche l’impegno in Europa contro il Pas Alcoy. Sabato sera al "Vecchio Mercato" i sarzanesi dovranno però ribaltare la sconfitta di misura dell’andata per proseguire la corsa. Poi domenica 28 ancora super sfida contro Trissino per chiudere il mese con i quarti di finale di Coppa Italia. Insomma non ci sarà da annoiarsi.