Hockey Sarzana sfida Forte dei Marmi nei quarti di finale playoff scudetto

L’attesa è altissima, al pari dell’importanza della partita che vedrà l’Hockey Sarzana ospitare oggi pomeriggio i campioni in carica del Forte dei Marmi nei quarti di finale dei playoff scudetto. Dopo una gara di andata che ha visto i rossoblù dominare in casa (7-0 il risultato finale), i rossoneri tenteranno di far valere il fattore-pista, che nelle ultime gare stagionali li ha favorito molto.

Per il Sarzana sarà certamente rilevante anche il recupero di Xavi Rubio, dopo la gara saltata per il cartellino rosso ricevuto contro il Cgc Viareggio. "Abbiamo l’obbligo di vincere, ma non deve essere un fattore di stress – dice il tecnico dei rossoneri Sergio Festa – dobbiamo semplicemente fare la nostra partita, come abbiamo sempre fatto: rimanere sempre in equilibrio e non farci prendere dall’ansia della vittoria, che dev’essere per forza scontata, perchè comunque di fronte abbiamo una grande squadra e dobbiamo solo capire che ci vorrà tanto impegno, tanto sacrificio per pareggiare la serie".

Il Forte dei Marmi allenato da Mirco De Gerone arriva alla sfida con a disposizione i dieci che hanno portato alla vittoria di mercoledì: il capitano e primo portiere classe ‘92 Riccardo Gnata; il suo cambio, classe 2004 Raffaello Ciupi; Federico Ambrosio (’89); il 22enne Andrea Borgo; il classe 2004 Diego Chereches; il 23enne Gabriel Ambrosio; i fratelli Ipinazar: il classe ‘93 Patricio e l’ex Sarzana Francisco; il catalano classe ‘90 Enric Torner e l’ex Sarzana classe ‘’93 Francesco Rossi. Nella gara di andata decisive per il Forte dei Marmi le doppiette di Enric Torner, Federico Ambrosio e Andrea Borgo ed il gol di Patricio Ipinazar.

Il via alle 18 al PalaTori, arbitrano Filippo Fronte e Alfonso Rago.