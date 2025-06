Hockey Sarzana under 11: trionfo nella Coppa Fisr-Skate Italia a Breganze

Tre sconfitte di misura nel girone eliminatorio, un bellissimo gioco espresso sul campo e la conquista della Coppa Fisr-Skate Italia: un bilancio che lascia un po’ di l’amaro in bocca all’Hockey Sarzana under 11 impegnato a Breganze nella fase nazionale del campionati di categoria. I rossoneri erano considerati fra i favoriti alla conquista del titolo dopo un campionato in crescendo terminato al secondo del Follonica nel girone tosco-ligure. Sarzana inserito nel girone con Camaiore, Montebello, Follonica, Azzurra Novara. L’esordio è tramautico per i rossoneri battuti dal Montebello 6-5, dopo essere stati per due volte sul doppio vantaggio (doppietta di Rossi, doppietta di Beggi e rete di Barsaglini). Nella seconda partita, l’unica vittoria del girone per la formazione di Domenico Illuzzi contro il Follonica, con cui i rossoneri avevano sempre perso in stagione: 10-0 il punteggio finale, con 5 gol di Rossi, 3 di Beggi e 2 di Barsaglini. Nella terza partita ko con tanta sfortuna contro l’Azzurra Novara per 5-4 (3 reti per Rossi e 2 reti di Barsaglini). Nell’ultima sfida del girone altra sconfitta, 9-7, contro la Rotellistica Camaiore (per i rossoneri poker di reti per Barsaglini e tripletta per Rossi). Al termine del girone i rossoneri terminano a tre punti che li relegano alla Coppa Fisr-Skate Italia (ex Coppa Italia) dove battono in semifinale la Scandianese 5-0 (tripletta Rossi, doppietta Barsaglini). In finale vittoria sul Follonica per 3-1 con doppietta di Rossi e rete di Barsaglini che la conquista della Coppa Fisr-Skate Italia under 11. Questi i giocatori schierati da Illuzzi: Donchenko, Colangelo, Fabbi, Rossi, De Angelis, Cannaccini, Beggi, Mignani, Barsaglini. "Siamo stati sfortunati nel girone ma poi bravi a metterci il tutto alle spalle e vincere la Coppa Fisr-Skate Italia. Sono veramente orgoglioso di tutti i nostri ’diavoletti’ rossoneri. Ora ripartiamo a programmare il futuro, avanti con rinnovato entusiasmo" sottolinea il presidente dell’Hockey Sarzana Maurizio Corona.