Hockey. Scomed, la missione è compiuta. Pratica Empoli sbrigata con un 6-1

Missione compiuta per gli Scomed di C maschile (foto), nella terz’ultima di campionato di C maschile di inline: la ’pratica’ Empoli è stata sbrigata con un tennistico 6-1, ma il successo potrebbe non bastare per approdare alla Poule Promozione della seconda fase, che vale l’automatica ammissione alla serie B della prossima stagione. Con i tre punti gli Scomed salgono a 23 punti, uno dietro la coppia Riccione ed Empoli, a due giornate dalla fine, ma con un calendario decisamente complicato, visto che sabato prossimo i ragazzi di sala saranno impegnati a Camaiore, sulla pista dell’imbattuto, ed imbattibile, Kraken, mentre Empoli e Riccione spareggiano fra di loro. Servirebbe un vero e proprio miracolo, e gli Scomed ci hanno abituato a simi exploits.

Risultati hockey inline, Serie c 12^g.: Riccione – Forlì 3-1; Scomed Bomporto – Empoli 6-1; Junior - Camaiore 1-9.

Recuperi: Forlì – Junior 0-4; Empoli Warriors FE 7-6. CLASSIFICA: Kraken punti 36, Empoli (*) e Riccione 24, Scomed Bomporto 23, Junior 14, Forlì 7, Warriors (*) (-1) 5, Gufi PR (-1) 4.

Femminile, 8^ G.: Scomed Bomporto – Torre Pellice 5-0; Civitavecchia - Edera TS 5-0; Tergeste TS – HC Milano 2-4.

Classifica: Civitavecchia punti 24, Scomed 21, HC Milano 15, Vicenza (*) 9, Devils (*) 8, Torre Pellice 3, Edera TS (-1) 0. (*) = una partita in meno.