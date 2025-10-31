Hockey Serie A: il Roller attacca il Forte dei Marmi

Non si parte battuti come negli ultimi campionati. Questa volta, anzi, i padroni di casa hanno sicuramente qualcosa di più dei rivali in arrivo dalla Toscana. La conferma va cercata nella sfida tra Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar e Versilia Hockey Forte, in onda questa sera alle 21 al PalaSomaschini di Seregno. Nel confronto odierno, una classicissima dell’hockey tricolore, Monza vuole dunque dare un taglio netto a un passato fatto soprattutto di sconfitte. Nella passata stagione, per esempio, il Forte dei Marmi, nel 2024 vincitore del titolo tricolore, superò l’Hrcm due volte in campionato e una in Coppa Italia. Ma questa storia, ormai, dovrebbe essere vecchia. "Loro si sono ridimensionati – riconosce il vicepresidente Franco Girardelli –, mentre noi siamo cresciuti". Il quintetto allenato da Ivan Jaquierz, dopo aver pareggiato con Bassano, ha battuto Grosseto, Valdagno e Azzurra Novara. La compagine piemontese si è arresa nel turno infrasettimanale al proprio domicilio per 7 a 4. L’elenco dei marcatori ospiti comprendeva Bielsa, Olmos (una doppietta a testa), Pesavento, Gariboldi e Marzonetto.

La truppa biancorossazzurra, inevitabilmente, vuole ora approfittare dell’anticipo della quinta giornata per rendere ancora più interessante una classifica già intrigante. Davanti a tutti, unica squadra sempre vincente, c’è Trissino, campione in carica. Ma due lunghezze sotto, a quota 10, ci sono Monza e Viareggio, una più sorprendente dell’altra. "Questa squadra – sottolinea Girardelli – mi piace perché gioca sempre nella stessa maniera, sia che affronti la capolista, sia l’ultima. Ma voglio tenere i piedi per terra".

Gianni Gresio