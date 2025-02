Hockey Serie A. Il Roller si inchina per la terza volta al Forte

Di positivo c’è che, per il momento, l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar non dovrà più affrontare il Canniccia Motor Club Forte dei Marmi. Se ne riparlerà, eventualmente, nei playoff. Monza, intanto, ha già dato: ha sfidato per tre volte il quintetto campione d’Italia, due in campionato e una in Coppa Italia, e ha rimediato altrettante sconfitte.

La più recente si è conclusa con il successo esterno della squadra toscana per 3 a 1.

La truppa allenata da Ivan Jaquierz, dunque, si aggrappa al confronto in trasferta di questa sera con l’Azzurra Novara (ore 20.45, Palasport Dal Lago) per provare a ripartire. Un’operazione difficile, ma non impossibile: la formazione allenata da Ivan Jaquierz, sempre settima in graduatoria, ha 25 punti.

Novara, terz’ultima, è ferma a quota 11.

L’Hrcm, vittorioso all’andata per 4 a 2, da un mese e mezzo non perde in trasferta.

L’Azzurra, sette giorni fa, è stata battuta per 9 a 1 dal Follonica. Anche la compagine biancorossazzurra ha archiviato la giornata precedente con uno stop, ma ha tenuto orgogliosamente testa al Forte, prima di arrendersi con estrema dignità alla seconda forza del campionato.

I padroni di casa, in vantaggio con un lampo di Giulio Piccoli, al quarto gol con la maglia dell’Hrcm, dovevano poi soccombere alla rimonta cadenzata dalle reti di Ambrosio, Francisco Ipinazar e Torner.

"Noi abbiamo disputato un bel primo tempo - ammette il giocatore monzese Matteo Zucchetti -, ma il Forte si è confermato più esperto e più furbo. Ora non abbiamo alternative: a Novara dobbiamo vincere".

"Novara sta lottando per la salvezza - riconosce Jaquierz -, noi puntiamo ai playoff. Arrivare a quota 30 punti dovrebbe bastare. I tre punti ci servono per centrare quest’obiettivo".

Gianni Gresio