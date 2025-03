Hockey Serie A. Il Roller si fa rimontare. Occhio al Montebello

Il fine settimana è privo di impegni per l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar: dalla due-giorni dedicata alle finali a quattro di Coppa Italia, in programma ieri e oggi a Trissino, la formazione biancorossazzurra è esclusa, eliminata già nei quarti di finale. Monza, dunque, è tutta concentrata sulle restanti quattro giornate che mancano. Alla compagine allenata da Ivan Jaquierz, nel turno precedente, non è stata sufficiente una prestazione convincente per tornare in Brianza con un risultato positivo dalla pista dell’Ubroker Bassano. La truppa veneta, archiviato il primo tempo in svantaggio per 2 a 1, nella ripresa riusciva a rimontare e a chiudere sul 4 a 3. Non è bastata nemmeno la “tripla“ di Francisco Bielsa, miglior marcatore monzese con 23 reti. La vena realizzativa del giocatore argentino dovrebbe essere l’arma in più dell’Hrcm in questo finale di stagione. Monza mantiene il settimo posto, in grado di attribuire la qualificazione al turno preliminare dei playoff. Ma l’Indeco Giovinazzo si è rifatto sotto: Monza ha 29 punti, la formazione pugliese 26. L’Hrcm non potrà sbagliare sabato, quando affronterà al PalaRovagnati (ore 20.45) il Tierre Chimica Montebello, ultimo con cinque punti.

"A Bassano - commenta il direttore sportivo Stefano Cavallari - abbiamo giocato bene e un punto lo avremmo meritato. Siamo usciti dalla pista a testa alta. Finora, in ogni caso, il nostro bilancio è positivo. L’obiettivo minimo era la salvezza e invece siamo nella zona playoff. Ma è chiaro che negli incontri casalinghi con Montebello e Viareggio dovremo fare bottino pieno. Non possiamo sbagliare".

Gianni Gresio