Hockey Serie A1. Il Roller blocca la corazzata Bassano, Fran Bielsa ne segna 3 davanti a mamma e papà

Okay, il debutto è quello giusto. Perché l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, per la prima volta al PalaSomaschini di Seregno, costringe al pareggio per 4 a 4 l’Ubroker Bassano, corazzata destinata a incrociare la rotta dei campioni in carica del Trissino. Ma la trasferta brianzola della truppa vicentina, reduce da una campagna acquisti ambiziosa, si conclude con un pareggio sofferto. Merito dei padroni di casa, ora attesi da due sfide che potrebbero dire molto di più sulle effettive possibilità del quintetto allenato da Ivan Iaquierz, nel primo turno di campionato squalificato e perciò sostituito in panchina dal vicepresidente Franco Girardelli.

Sabato l’Hrcm affronterà in Toscana il Grosseto. Nel successivo turno casalingo, il 24 ottobre al PalaSomaschini, Matteo Galimberti e compagni sfideranno il Valdagno. "A Grosseto – sottolinea il direttore sportivo Stefano Cavallari – andremo per conquistare i tre punti. Intanto, nella partita inaugurale del campionato, abbiamo dimostrato come al PalaSomaschini sia dura giocare contro di noi. Siamo stati capaci, oltretutto, di rimontare in inferiorità numerica".

Monza, in vantaggio per 3-2, andava infatti in power play per un cartellino blu a Zucchetti. Il doppio colpo del bomber Riva consentiva agli ospiti di portarsi sul 3 a 4. Ma era poi lo stesso Zucchetti a siglare il definitivo 4 a 4. Protagonista fra i monzesi Francisco “Fran“ Bielsa, autore delle prime tre reti, davanti ai genitori, arrivati dall’Argentina.

