Hockey Serie A1. PalaCastellotti maledetto, il Roller ko a Lodi

Era una pista stregata e tale è rimasta. Mai, in nove anni, l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar è riuscito a ottenere un successo a casa dell’Amatori Wasken Lodi. Una tradizione confermata dal 4 a 3 incassato mercoledì al PalaCastellotti dalla truppa biancorossazzurra nell’anticipo della 16sima giornata. "In avvio - spiega l’allenatore Tommaso Colamaria - siamo passati in svantaggio per 2 a 0. Eppure sapevamo che sarebbe stato determinante partire bene. Poi avremmo anche potuto pareggiare, ma l’Amatori ha comunque vinto meritatamente". L’incontro era l’anticipo della 16sima giornata. L’Hrcm è sempre quart’ultimo. Per quanto riguarda il campionato, tornerà in campo sabato 27 gennaio, per la sfida-salvezza casalinga (ore 20.45, PalaBiassono) con il Sandrigo. Ma già domani l’affollato calendario del quintetto monzese prevede un altro impegno e pure molto ostico.

Alle 19.30 l’Hrcm affronterà in trasferta l’ambizioso Noia, una delle formazioni più forti di Spagna. L’unica che la dirigenza brianzola avrebbe voluto evitare nel primo confronto a eliminazione diretta. L’incontro è il ritorno degli ottavi di finale della Coppa Wse. Monza, all’andata, fece l’impresa e costrinse alla resa per 3 a 2 la compagine catalana. Colamaria sintetizzò così la straordinarietà di quell’affermazione: "follia pura". Sabato bisognerà cercare di replicare. "Le motivazioni per una partita simile - dice il tecnico - vengono in automatico. Sarà indispensabile approcciare la partita nella maniera ideale. Cosa che, purtroppo, non è avvenuta a Lodi".