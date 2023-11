HOCKEY SERIE A1. Roller, il ko con Valdagno fa male: ora si cerca il riscatto a Follonica

La missione non è impossibile, ma resta comunque ad altissimo coefficiente di difficoltà.

Perché qui si tratta di portare via un risultato positivo dalla pista del Capannino, fortezza rotellistica presidiata dal Consorzio Maremmano Cave Follonica.

Che, giusto per dare un’idea sullo stato di forma della compagine toscana, nel turno precedente ha espugnato il campo del Sarzana.

L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, sabato sera di scena appunto a Follonica (ore 20.45), non può invece esibire un recente curriculum altrettanto brillante.

Il successo esterno sul Giovinazzo, infatti, è stato seguito dal K.O. incassato al PalaBiassono ad opera del Why Not Valdagno, vittorioso per 4 a 3. Si è imposta la squadra che ha commesso meno errori, in attacco e in difesa. Monza, al proprio domicilio, non vince più: in campionato ha perso con Bassano e Valdagno, in Coppa WSE ha ceduto per 5 a 1 agli spagnoli del Pas Alcoy.

Una sconfitta, quest’ultima, incassata a qualificazione ormai assicurata. Ma la classifica nazionale, intanto, langue. L’Hrcm, con otto punti in nove incontri, occupa la quart’ultima posizione. Un ottimo motivo per cercare l’impresa al Capannino, casa della terza forza del campionato. "Non deve essere un alibi - riconosce il capitano Matteo Galimberti -, ma resta il fatto che, tra Coppe e campionato, abbiamo giocato cinque incontri in pochi giorni.

Adesso a Follonica siamo attesi da una sfida complicata, giocare al Capannino non è mai stato facile. Finora, purtroppo, abbiamo alternato buone prestazioni a prove meno convincenti". Gianni Gresio