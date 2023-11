Hockey Serie A1. Sarzana a Valdagno: "Ripartire di slancio»

Per dimenticare l’amarezza di Lodi questa sera l’Hockey Sarzana Gamma Innovation dovrà ripartire di slancio sulla pista del Valdagno nel turno infrasettimanale del campionato di serie A1. La beffa di sabato in Lombardia non soltato ha negato ai rossoneri l’ambizione di salire al comando della classifica, ma ha messo in luce un calo di tensione che ha consentito ai padroni di casa di rimontare dal 4 a 1 vincendo poi la sfida 6-4. Proprio su questo appannamento, che anche contro il Giovinazzo aveva per un attimo rimesso in discussione la partita, ha lavorato molto il tecnico Paolo De Rinaldis. "Ci aspettiamo tutti una reazione – ha spiegato l’allenatore – soprattutto mentale della squadra dopo il passo falso di Lodi. Abbiamo analizzato questa sconfitta e cercato di migliorare le carenze che abbiamo avuto quindi ci aspettiamo dai ragazzi una reazione importante anche perchè vogliamo cercare di riprendere il nostro cammino e questa è una partita che potrebbe darci una spinta per un ulteriore salto anche in vista della sfida casalinga di sabato contro Follonica".

Il Valdagno arriva dalla doppia sconfitta in campionato subita a Forte dei Marmi e a Follonica ma dal passaggio del turno in WS Europe Cup assieme ai maremmani del Grosseto ai danni del Cronenberg e del Ginevra. "A Lodi avevamo assaporato la vittoria che ci avrebbe portato in vetta – aggiunge il presidente Maurizio Corona – ma non cambia niente perchè sappiamo bene i nostri pregi e i nostri limiti. Ripartiamo con rinnovato entusiasmo e andiamo a giocarci le nostre carte a viso aperto contro un avversario giovane con molta qualità individuale. Ho chiesto ai ragazzi entusiasmo nel vestire la maglia rossonera ricordandogli il concetto di appartenenza che è fondamentale nella nostra società". Si gioca alle 20.45 al PalaLido di Valdagno arbitrano Claudio Ferraro di Bassano e Alfonso Rago di Giovinazzo.