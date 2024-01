Hockey serie A1. Sarzana parte male poi si riscatta. Vittoria a Sandrigo, è terzo posto

sandrigo

2

sarzana

4

SANDRIGO: Bridge, Miguelez, Ghirardello, Ardit, Moyano, Brendolin, Poletto, Schiavo, Lazzarotto, Cocco C. All. Mendo

HOCKEY SARZANA: Corona, Borsi, Garcia J, Ortiz, De Rinaldis F., Illuzzi, Olmos, Tognacca, Festa, Venè. All. De Rinaldis P.

Arbitri: Eccelsi di Novara e Hyde di Vicenza

Marcatori: 1° tempo: 17’41“ Schiavo, 18’50“ Ortiz, 24’42“ Moyano. 2° tempo: 3’21“ Borsi, 10’44“ Garcia J., 15’34“ Borsi.

SANDRIGO – Una partenza in salita non ha frenato la corsa dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation che nell’anticipo di A1 ha vinto a Sandrigo 4-2 centrando il quinto successo in sei partite, consolidando il terzo posto dietro Forte dei Marmi e Trissino. Una trasferta iniziata male con l’assenza dei mezzi di soccorso al palazzetto che ha fatto slittare di oltre mezz’ora il fischio iniziale. Padroni di casa avanti con Schiavo ma raggiunti da Ortiz. Nel finale del primo tempo l’ex di turno Moyano infila il 2-1 per i locali. Nella ripresa i rossoneri partiti fortissimo trovando con Borsi il pari che mette le ali ai rossoneri, che allungano il passo con Garcia e chiudono i conti ancora con capitan Borsi. E adesso l’attenzione è per la sfida europea di ritorno domani sera al ’Vecchio Mercato’ contro gli spagnoli dell’Aloi.