Hockey serie a1, seconda sconfitta esterna nel recupero. Sarzana Gamma inizia bene a Lodi portandosi sul 4-1, poi sciupa tutto e perde

Amatori Lodi

6

Sarzana Gamma

4

AMATORI LODI: Grimalt, Giovannetti, Faccin, Najera, Fernandes, Nadini, Fantozzi, Antonioni, Bozzetto, Porchera. All. Bresciani.

HOCKEY SARZANA GAMMA: Corona, Garcia, Borsi, Illuzzi, Ortiz, Olmos, Festa, De Rinaldis F., Angeletti, Venè. Allenatore: De Rinaldis P.

Arbitri: Silecchia e Giangregorio di Giovinazzo.

Marcatori: 1° tempo 4’44’’ Facundo Ortiz, 9’01’’ Najera, 13’27’’ Garcia, 13’48’’, 14’19’’ Olmos, 17’50’’ Nadini, 23’23’’ Faccin. 2° tempo: 9’44’’ Faccin, 12’22’’ Fernandes, 19’38’’ Fantozzi.

LODI – Che beffa. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation gioca una prima parte di gara da incorniciare, domina gli Amatori Wasken Lodi portandosi addirittura sul vantaggio di 4-1 poi frena e incredibilmente non riesce più a tenere a bada i lombardi che ribaltano la partita. Nel recupero del campionato di serie A1 i rossoneri incassano la seconda sconfitta esterna a Lodi dopo quella di Trissino ma rispetto al confronto contro i campionI d’Italia l’amarezza è enorme. Non tanto per aver sprecato la chance di salire al primo posto in classifica ma per aver buttato un risultato favorevole maturato dopo neppure 10 minuti di gioco. Facundo Ortiz sblocca il match ma uno degli ex Najera fissa il pareggio. I sarzanesi però in neppure un minuto stendono i padroni di casa andando a segno con Garcia e la doppietta di Olmos portandosi in vantaggio 4 a 1. Ma non è finita perchè i ragazzi di Bresciani reagiscono con Nadini e Faccin chiudendo la prima frazione sotto 3-4. Nella ripresa gioca e segna soltanto il Lodi che riesce nell’impresa che sembrava impossibile confermando l’imprevedibilità dell’hockey. Nell’altro recupero Montebello-Forte dei Marmi 1-5.

Classifica: Forte dei Marmi 18 punti, Trissino 17, Follonica 16, Hockey Sarzana, Grosseto 15, Amatori Lodi, Sandrigo, Valdagno 10, Montebello 9, Bassano 6, Monza 5, Vercelli, Breganze 3, Giovinazzo 0.

m.m.