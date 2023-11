Hockey serie A1. Super Illuzzi e Corona trascinano il Sarzana

Sarzana Gamma

3

Giovinazzo

2

HOCKEY SARZANA: Corona, Garcia, Borsi, Illuzzi, Ortiz, Olmos, Festa, De Rinaldis F., Tognacca, Venè. All. Paolo De Rinaldis.

GIOVINAZZO: D’Angelico, Di Lillo, Turturro, Correa Mura, Le Berre, De Bari, Clavel Chiconi, Colamaria, Mezzina, Belgiovine. All. Pino Marzella (in panchina Michele D’Agostino).

Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Carlo Iuorio di Salerno. Ausiliario Donato Minonne di Forte dei Marmi.

Marcatori: 1° tempo 8’07’’ Illuzzi, 9’27’’ Garcia, 22’20’’, 23’14’’ Correa Mura. 2° tempo 8’51’’ Illuzzi.

SARZANA – Carattere e tanta voglia di rimanere in alto. Non è stata una vittoria facile per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation che nella sfida contro il Giovinazzo fanalino di coda del campionato di serie A1 ha dovuto stringere i denti per strappare i tre preziosissimi punti. Dopo una partenza lanciata e il doppio vantaggio rossonero si sono improvvisamente pericolosi i pugliesi raggiungendo il 2 a 2.

E’ stata indubbiamente la serata di Domenico Iluzzi autore di una doppietta ma anche di Simone Corona che ha parato due rigori. Hockey Sarzana che incassa la quinta vittoria in sei partite (sconfitta solo a Trissino) e resta nella parte alta della classifica con una gara ancora da recuperare.

Gli altri risultati (settima giornata): Follonica-Valdagno 5-3, Breganze-Grosseto 3-5, Vercelli-Trissino 2-6, Monza-Bassano 1-2, Amatori Wasken Lodi-Forte dei Marmi 1-3.

Classifica: Trissino punti 17, Follonica 16, Hockey Sarzana Gamma Innovation, Grosseto, Forte dei Marmi 15, Amatori Lodi, Valdagno 10, Montebello 9, Sandrigo 7, Bassano 6, Monza 5, Hockey Vercelli, Breganze 3, Giovinazzo 0.

m.m.