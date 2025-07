Hockey Serie A1, varato il calendario della nuova stagione. Il derby Forte-Cgc alla 4^ giornata. I bianconeri debuttano con il Cp

VIAREGGIOL’Ufficio Gestione Campionati di Skate Italia/Fisr ha pubblicato il calendario ufficiale della Serie A1 di hockey su pista 2025/26. Campionato giunto alla 103esima edizione e che vedrà ai nastri di partenza, naturalmente, Cgc Viareggio e Forte dei Marmi. Dopo l’antipasto della Supercoppa tra il Lodi ed il Trissino (andata il 27 settembre e ritorno il 5 ottobre), si parte venerdì 10 ottobre con l’anticipo tra il Monza e il Bassano di Alessandro Bertolucci, ma gli occhi degli appassionati versiliesi saranno rivolti a sabato 11 allorché, in contemporanea con Giovinazzo-Valdagno e Breganze-Follinica, scenderanno in pista anche l’ambizioso Cgc Viareggio ed il rinnovato Forte dei Marmi. I bianconeri di Mirco De Gerone attenderanno al PalaBarsacchi il Grosseto dell’ex Massimo Mariotti, mentre i rossoblù di Roberto Crudeli faranno visita al Sarzana. La giornata, poi, si chiuderà domenica con Castiglione-Lodi e Trissino-Novara. L’esordio casalingo del Forte slitta alla 2^ giornata, sabato 18 ottobre, col Trissino mentre il Cgc Viareggio salirà in quel di Valdagno. Dopo la trasferta di Giovinazzo per il Forte e l’incontro casalingo del Cgc contro il Novara si arriverà al primo derby stagionale, alla 4^ giornata al PalaForte, in quello che sarà anche il primo turno infrasettimanale della nuova stagione. In una giornata che andrà in scena di mercoledì, Forte-Cgc sarà l’anticipo di martedì 28 ottobre. Il girone di andata si concluderà, alla 13esima giornata, martedì 6 gennaio 2026 in quello che sarà il secondo turno infrasettimanale. Il derby di ritorno è fissato per sabato 31 gennaio, proprio alla vigilia del Carnevale, mentre l’ultima giornata sarà il 18 aprile con il Forte a Breganze e il Cgc a domicilio col Bassano. "Non sarà un inizio semplice - commenta a caldo Roberto Crudeli -. Onestamente speravo in qualcosa di diverso, dopo il piazzamento della stagione appena passata ma tant’è. Cercheremo subito di fare punti anche contro squadre molto forti. La nostra preparazione inizierà il 3 settembre". Partenza in salita anche secondo Mirco De Gerone. Il suo Cgc, invece, si radunerà il 4. "Non è un inizio troppo morbido, ma poteva anche esser peggiore. Cercheremo di farci trovare subito pronti".

Sergio Iacopetti