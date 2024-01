Hockey Serie A2. I biancazzurri esultano

L’Hockey Prato supera per 4-2 il Roller Matera al PalaRogai nell’esordio casalingo del campionato di serie A2 di hockey su pista. La formazione di coach Enrico Bernardini dopo il pareggio per 4-4 all’esordio sulla pista di Forte dei Marmi ha superato l’ostica formazione materana che aveva vinto nella prima giornata con il Follonica. Una partenza sprint quindi per la squadra biancazzurra che con 4 punti occupa la seconda posizione in classifica insieme al Forte dei Marmi, dietro la coppia Cgc Viareggio e Camaiore che guidano a punteggio pieno. Una partita equilibrata e combattuta quella andata in scena al PalaRogai, che ha visto gli ospiti partire forte con un ritmo alto. Il botta e risposta tra le due formazioni sul finire del primo tempo: vantaggio pratese firmato da Alberto Capuano e pareggio di Piozzini in contropiede. Nella ripresa la gara è rimasta sui binari dell’equilibrio nel primo quarto d’ora poi ci ha pensato Baldesi con una doppietta nello spazio di due minuti a indirizzare la partita dalla parte pratese. Il solito Piozzini ha provato a riaprirla ma ad un minuto e mezzo dalla fine la rete del 4-2 di Lorenzo Capuano ha chiuso i conti. Una prova di carattere di tutta la squadra che partita dopo partita sta crescendo anche sul piano della condizione fisica.