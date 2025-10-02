Hockey Serie A2. La Pumas punta in alto per la prossima stagione. Mirko Bertolucci: "La promozione è l’obiettivo»

Una squadra giovane ma di talento, un allenatore vincente ed una casa, il Centro Polivalente di Torre del Lago, che dovrebbe essere pronta per la fine del 2025. Insomma tutti gli ingredienti per puntare in alto, ovvero al la promozione in serie A1. La Pumas Ancora Viareggio di Mirko Bertolucci, dopo la finale promozione persa la passata stagione, riparte con grande ambizione. "Non ci nascondiamo – ammette Bertolucci –. La stagione che andiamo ad affrontare deve essere quella della consacrazione. Siamo un gruppo valido ed affamato. La promozione in serie A1 deve essere il nostro focus. Io ci credo". Per cercare la scalata Bertolucci punta su una squadra, nel complesso, già rodata e con pochissimi cambi. La prima novità è in porta dove al posto del promettente Thomas Mechini, partito per il Portogallo (Grandola), è arrivato Ernesto Maggi dal Follonica. Volti nuovi sono anche i due ex Spv Viareggio Francesco Poletti (per lui si tratta di un ritorno) e Lorenzo Cortesi. Saranno loro due a prendere il posto di Mora e Cardelli che hanno fatto il percorso opposto. La rosa: Ernesto Maggi, Gabriel Dal Torrione, Matteo Davanzo, Matteo Marchetti, Elia Cardella, Giovanni Pesavento, Nicholas Pezzini, Giuseppe Olivieri, Francesco Carrieri, Simone Bigatti, Francesco Poletti Lorenzo Cortesi. Squadra giovane, quindi, ma che a livello giovanile ha sbaragliato la concorrenza a livello nazionale e con alcuni talenti, Giovanni Pesavento in primis, in rampa di lancio. La Pumas Ancora Viareggio in attesa dell’apertura del Polivalente, inizierà la stagione al PalaBarsacchi ed anche questo, visto che Bertolucci con la maglia del Cgc ha vinto uno storico scudetto, speriamo sia di buon auspicio.

Sergio Iacopetti