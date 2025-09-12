Hockey serie a2. La Rotellistica è pronta a recitare ancora una volta un ruolo da protagonista

Recitare, ancora una volta, un ruolo da protagonista e riuscire a vincere anche un trofeo, magari proprio quella stregata Coppa Italia che l’ha vista perdere ben 2 finali nelle ultime 3 stagioni. La Rotellistica Camaiore è ripartita, in vista della stagione 2025-2026, con obiettivi importanti. Squadra rinnovata, quella pensata dal direttore sportivo Maurizio Crudeli e guidata da Elia Guidi, e che ha iniziato a riavviare i motori con il preparatore atletico Francesco Lenci. Al netto delle partenze del portiere Taiti (Scandiano in A2), di Alonso (Espinho, A2 portoghese con allenatore Reinaldo Garcia), Ballestero (A2 Forte dei Marmi), Mattia Raffaelli (A2 Spv Viareggio) e Maremmani (fine attività). Tra i pali c’è il ritorno, dopo l’esperienza in quel di Sarzana, di Francesco Venè, così come dalla liguria è arrivato Cosimo Mattugini. Altri volti nuovi sono Elia Petrocchi (Novara) e Gregorio Antonini (Cgc Viareggio). Confermati: Marco Bandieri Lorenzo Paoli, Luca Iacopi, Riccardo Bellè, Tommaso Bianchi, Mattia Dal Porto e Tommaso Tirinnanzi. A loro va aggiunta la conferma di Davide Motaran, vero totem della squadra per qualità ed esperienza. "Siamo partiti con 4 sedute a settimana – dice Guidi –. Sicuramente studieremo qualcosa da un punto di vista tattico, con qualche opzione in più in fase offensiva e più attenzione dietro. Detto questo sono contento della rosa, ma soprattutto dello staff perché si è riunito lo zoccolo duro della Rotellistica".

S.I.