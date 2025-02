Hockey serie B, l’anticipo di campionato finisce 6-3. Pesaro piega il Mirandola e vola. Prima, in attesa delle concorrenti

Nell’ anticipo del campionato di hockey a rotelle del campionato di serie B, l’ Amatori Pesaro batte con merito il Mirandola per 6 a 3 e si risveglia in prima posizione, davanti alle due favoritissime Minimotor Correggio e Scandianese, che hanno però giocato due partite in meno rispetto ai marchigiani. Ma intanto Pesaro si gode il primo posto in classifica. Col Mirandola, i biancorossi nel primo tempo vanno in vantaggio con un tiro di Ridolfi. Le parate di Giraldo mantengono inviolata la porta e al riposo si va sull’1-0 per i rossiniani. Nella seconda frazione Pesaro decolla e si porta avanti sul 4-0 con un tiro diretto di Scutece, a cui fanno seguito le reti di Roberti e del giovane 15enne Gianluca Gasparini. Nella parte finale del match gloria anche per un altro giovanissimo della cantera pesarese, Samuel Boniolo, 14enne che si regala una doppietta, intervallata da alcune reti degli ospiti che fissano il risultato finale sul 6-3 per i padroni di casa.

Altra buona notizia il ritorno in pista per alcuni minuti di Jordan Boniolo, dopo l’infortunio al ginocchio che lo aveva tenuto fermo per alcuni mesi. Pesaro adesso si gode il momentoti. Tra due settimane, sabato 1 marzo, ritorno in pista nella tana della Scandianese, una delle squadre che puntano al salto di categoria. Ma Pesaro continua a sognare puntando sui giovani del suo ricco vivaio. Un club umile, ma tosto, che ha radici importanti.

b. t.