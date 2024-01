Hockey serie B, ore 19.30 in via Ribolle. Chance Warpigs

Digerito il panettone, ricomincia il campionato di serie B di hockey inline. La Libertas Forlì ha disputato l’ultima partita del 2023 contro la corazzata Vicenza: dal big match, nonostante la chiara sconfitta (l’incontro si è concluso 7-3 in favore dei veneti), sono comunque arrivati dei buoni indizi per il proseguimento del cammino biancazzurro. Indicazioni che, possibilmente, sono da mettere in pratica già questa sera: alle 19.30 infatti al pattinodromo di via Ribolle arriva la Cenerentola della cadetteria, quei Mammuth Roma ancora fermi al palo dopo 8 incontri. "Sarà un’ottima occasione per capire a che punto siamo – spiegano da via Ribolle –, oltre che per rimettere in moto tutta una serie di meccanismi che stavano iniziando a girare per il verso giusto".

L’altra partita: Spv Vecchia Viareggio-Mc Control Vicenza. Turno di riposo per Civitavecchia.