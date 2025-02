Hockey serie B. Scutece al fotofinish, che impresa

Nell’anticipo l’Amatori Hockey Pesaro nel campionato di serie B batte il Modena con il risultato di 4-3 in un finale incredibile che regala i 3 punti ai marchigiani. Inizio gara con Pesaro subito avanti con imbeccata di Barberi che libera davanti alla porta Roberti che salta il portiere e deposita in rete l’ 1-0. Pesaro cerca il raddoppio e nonostante alcune occasioni, un paio di rigori e un paio di pali, non riesce a imprimere alla gara il ritmo voluto e viene raggiunto sul pari dal Modena su rigore. Nel secondo tempo Pesaro ancora avanti con un tiro diretto di Scutece, prima che gli emiliani a sorpresa pareggiano e si portano addirittura in vantaggio sul 3-2. L’ Amatori Pesaro reagisce ma per 15’ risulta sterile, e nel momento più inaspettato coglie il pari con Barberi a poco più di 1’ dalla fine. In un finale pazzesco a 8 secondi dalla sirena arriva addirittura la rete della vittoria con un tiro dalla distanza di Scutece non trattenuto dal portiere modenese. Finisce 4-3 con la gioia pesarese. I marchigiani consolidano il terzo posto in classifica. b. t.