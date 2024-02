Hockey: sospesa la partita del Cgc. Cgc, lite negli spogliatoi. Dirigente ospite va in ospedale

È stata sospesa nell’intervallo la partita che il Cgc Viareggio stava vincendo per 6-2 contro il Sarzana. Gli animi si sono un po’ accesi a fine primo tempo e all’intervallo un giocatore del Cgc è entrato in contatto con un dirgente del Sarzana. L’uomo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti visto che lamentava di essere stato colpito con un pugno. I carabinieri sono intervenuti per cercare di ricostruire la dinamica. Visto il clima che si era creato l’arbitro ha detto che non se la sentiva più di portare avanti la partita che è stata sospesa e che avrà certamente ripercussioni a livello disciplinare.

Nell’ottava giornata (penultima di andata) del campionato di serie A2 tiene bamco la sospensione della gara del Cgc capolista imbattuto. Nelle altre gare vincono Rotellistica Camaiore (3-1 a Castiglione) e Pumas Farmaè (4-1 a Forte dei Marmi).

Combattuto (6 espulsioni temporanee) il derby Forte dei Marmi-Pumas che la squadra di Mirko Bertolucci fa suo per 4-1 (primo tempo 2-1). La differenza l’ha fatta la maggior precisione dei viareggini sui tiri piazzati (2 su 3 trasformati, contro 0 su 3 per la squadra di Molina) .Reti Pumas di Michele Pesavento (2), Poletti e Pezzini; Chereches per il Forte. Sabato la Rotellistica Camaiore di Orlandi aveva espugnato la pista del Castiglione per 3-1. Chiuso sullo 0-0 il primo tempo, nella seconda parte della ripresa le reti di Ninci (15’), Maremmani (18’, rigore) e Niccolò Mattugini (22’, tiro diretto) hanno fatto la differenza. Al 24’ rete della bandiera dei padroni di casa di Montauti.

Classifica: Cgc, Pumas e Camaiore 18; Matera e Follonica 12; Prato 7; Castiglione 6; Forte 4; Salerno e Sarzana 3. Posticipo di A1: Montebello-Trissino 2-4: i campioni d’Italia si avvicinano al Forte dei Marmi (ora sono a -3).

G.A.